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Болгарія підозрює російську розвідку у вибухах на складах зброї у 2014 році

Розслідування "Радіо Свобода" містить свідчення можливого зв’язку між вибухами у Болгарії з російською військовою розвідкою.

Один з колишніх міністрів оборони Болгарії закликав відновити розслідування причин вибухів на військових складах, які відбулися в 2014 році за нез'ясованих обставин.

Про це повдіомляє "Радіо Свобода".

Так, 28 лютого 2014 року в результаті вибуху комплексу "Арсенал" в місті Казанлик, на схід від Софії, була частково зруйнована майстерня з виробництва пороху, в результаті чого загинула одна людина.

Три інших вибухи сталися протягом 2014 року в різних місцях на території Болгарії, де виробляється зброя і боєприпаси. Найсмертоносніша з них сталася на заводі Міджур в селі Горішній Лом, внаслідок якої загинули 15 людей, ще 2 були поранені.

Розслідування “Радіо Свобода” містить свідчення можливого зв’язку між вибухами у Болгарії з російською військовою розвідкою.

Так, відомості про політ і дані GPS, зібрані OSINT-спільнотою Bellingcat, свідчать про те, що ще один з ймовірних агентів ГРУ здійснював регулярніе поїздки в Болгарію і з неї, незадовго до вибухів в 2014 році.

Пізніше, приблизно під час вибухів навесні 2015 року на болгарському заводі зброї в Іганово, принаймні шість росіян, які були ідентифіковані або ймовірно є агентами ГРУ, регулярно відвідували Болгарію.

Нагадаємо, раніше Чехія назвала російську розвідку винною у підриві складу боєприпасів у Врбетицях у 2014 році. Більше того, до підриву причетні ті ж оперативники, що підозрюються у отруєнні російського розвідника-перебіжчика Сергія Скрипаля. Анатолій Чепіга (Руслан Боширов) у Чехії працював під іменем Руслан Табаров, а Олександр Мішкін (Олександр Петров) - під іменем Микола Попа.

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