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Росія вишле двох співробітників посольства Болгарії

У березні Болгарія вислала двох росіян через шпигунство.

Росія вишле двох співробітників посольства Болгарії
Здание российского МИД, Москва
Фото: EPA/UPG

Росія оголосила двох співробітників посольства Болгарії персонами нон грата.

Про це йдеться в заяві на сайті МЗС РФ.

Болгарського посла Атанаса Кристіна запросили в МЗС Росії, де вручили ноту міністерства. У ній йдеться про оголошення першого секретаря консульської служби посольства Болгарії в Росії Миколи Панайотова і першого секретаря служби з торгово-економічних питань Чавдара Хрістозова персонами нон грата. Вони будуть вислані з Росії протягом 72 годин.

У заяві МЗС зазначено, що цей захід є відповіддю на ухвалене в березні цього року болгарською стороною "нічим не мотивоване рішення оголосити персоною нон грата двох співробітників Посольства Росії в Софії".

Раніше в Болгарії висунули звинувачення у шпигунстві на користь Росії шістьом особам на чолі з колишнім високопоставленим військовим болгарським розвідником. Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов закликав Росію "припинити шпигувати".

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