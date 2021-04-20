Комуністична партія Куби оголосила наступника Кастро

Першим секретарем центрального комітету Комуністичної партії Куби обрано 60-річного президента країни Мігеля Діас-Канеля Бермудеса.

Про це 19 квітня повідомили на сторінці Компартії в Twitter.

Electo Miguel Diaz Canel Bermudez, Primer Secretario del Comite Central del Partido Comunista de #Cuba en el #8voCongresoPCC #CongresodelaContinuidad #CubaSocialista pic.twitter.com/d9FvHTPPtn — Partido Com. de Cuba (@PartidoPCC) April 19, 2021

Таким чином вперше після кубинської революції 1959 року Кубою керуватиме хтось, крім Фіделя або Рауля Кастро.

Мігель Діас-Канель Бермудес у 2018 році вже перейняв у Кастро посаду голови Державної ради країни.

Нагадаємо, 17 квітня перший секретар Комуністичної партії Куби 89-річний Рауль Кастро оголосив про свою відставку.

Фідель Кастро, який очолив революцію, в результаті якої було скинуто диктатора Фульхенсіо Батисту в 1959 році, офіційно очолив Компартію в 1965 році.

Він швидко встановив контроль над партією і був беззаперечним лідером країни, доки не захворів у 2006 році. В 2008 році він передав президентство своєму молодшому братові Раулю, який воював разом з ним під час революції.

Рауль змінив його на посаді глави партії в 2011 році. Фідель Кастро помер у 2016 році.