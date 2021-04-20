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Комуністична партія Куби оголосила наступника Кастро

89-річний Рауль Кастро подав у відставку.

Першим секретарем центрального комітету Комуністичної партії Куби обрано 60-річного президента країни Мігеля Діас-Канеля Бермудеса.

Про це 19 квітня повідомили на сторінці Компартії в Twitter.

Таким чином вперше після кубинської революції 1959 року Кубою керуватиме хтось, крім Фіделя або Рауля Кастро.

Мігель Діас-Канель Бермудес у 2018 році вже перейняв у Кастро посаду голови Державної ради країни.

Нагадаємо, 17 квітня перший секретар Комуністичної партії Куби 89-річний Рауль Кастро оголосив про свою відставку.

Фідель Кастро, який очолив революцію, в результаті якої було скинуто диктатора Фульхенсіо Батисту в 1959 році, офіційно очолив Компартію в 1965 році.

Він швидко встановив контроль над партією і був беззаперечним лідером країни, доки не захворів у 2006 році. В 2008 році він передав президентство своєму молодшому братові Раулю, який воював разом з ним під час революції.

Рауль змінив його на посаді глави партії в 2011 році. Фідель Кастро помер у 2016 році.

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