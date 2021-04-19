Премію Вацлава Гавела отримала правозахисниця із Саудівської Аравії

Парламентська асамблея Ради Європи вручила премію імені Вацлава Гавела за права людини правозахисниці, феміністці з Саудівської Аравії Луджейн аль-Газлуль.

Нагороду у розмірі 60 тисяч євро від імені аль-Газлуль отримала її сестра під час онлайн-церемонії 19 квітня. Захід перенесли на кілька місяців через пандемію COVID-19, передає Радіо Свобода.

ПАРЄ назвала Луджейн аль-Газлуль «однією з лідерів саудівського феміністичного руху, що здійснив кампанію за скасування системи чоловічого опікунства, заборони на кермування автомобілем жінками у Саудівській Аравії, а також за посилення захисту жінок, які стикаються з жорстоким поводженням».

Активістка «провела 1001 день у в’язниці через свою позицію і була звільнена тільки в лютому 2020 року, хоча, як і раніше, перебуває під домашнім арештом та зазнає інших обмежень в своїй рідній країні», йдеться в повідомленні.

Премія Вацлава Гавела на честь відомого колишнього чеського державного діяча була заснована в 2013 році для відзначення «видатних дій громадянського суспільства на захист прав людини в Європі та за її межами».

Серед тих, хто раніше був відзначений премією Гвела, - Олесь Беляцький (Білорусь), Анар Мамедлі (Азербайджан), а також Людмила Алексєєва і Оюб Тітієв (Росія).