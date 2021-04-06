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У Білорусі затримали дружину українського правозахисника Володимира Яворського

Організовану нею виставку про білоруських медиків закрили.

У Білорусі затримали дружину українського правозахисника Володимира Яворського
Тетяна Гацура-Яворська
Фото: naviny.online

У Білорусі затримали дружину українського правозахисника Володимира Яворського, керівницю громадського об’єднання "Звено" Тетяну Гацуру-Яворську.

Про це повідомляє tut.by.

Разом із нею на 72 години затримано ще двох організаторок виставки про білоруських лікарів "Машина дихає, а я ні" - Наталію Треніну і Юлію Семенченко. Зараз вони перебувають у слідчому ізоляторі.

Чоловіка Гацури-Яворської Володимира, який теж тривалий час не виходив на зв’язок, не затримано.

Експозиція "Машина дихає, а я - ні" запрацювала в просторі "Месца" 30 березня, а вже 1 квітня санстанція і МНС знайшли на майданчику порушення, тому виставку довелося перенести в онлайн. В ніч з 5 на 6 квітня команда з жалем заявила, що "змушена зупинити реалізацію програми проєкту.

Виставка була присвячена білоруським медикам і викликам, з якими вони зіткнулися за останній рік: пандемією COVID-19 і політизацією системи охорони здоров'я. Автори робіт, представлених на виставці, - відомі фотографи та художники. Куратори проєкту - платформа SHKLO+, організатори - громадське об'єднання "Звено".

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