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У Нігерії завдяки нападу бойовиків з тюрми втекли більше ніж 1800 в'язнів

Озброєні невідомі підірвали адміністративну частину в'язниці, що дало змогу безперешкодно з неї вийти. 

У Нігерії понад 1800 ув'язнених втекли з тюрми після нападу на неї озброєних реактивними гранатами і бомбами бойовиків. 

На думку поліції, за нападом в місті Оверрі стоїть заборонена сепаратистська група "Корінні народи Біафри" (IPOB), але представник угрупування заперечує її причетність, пише Reuters.

"Центр утримання під вартою Оверрі в штаті Імо зазнав нападу з боку невідомих озброєних осіб, які насильно звільнили загалом 1844 ув'язнених", – повідомив представник нігерійської виправної служби.

Штурм в'язниці проходив близько 3-ї ранку. Зловмисники підірвали адміністративний блок в'язниці та увійшли на її територію. 

Угрупування IPOB є прихильником незалежності регіону Біафра на південному сході Нігерії. Протягом війни 1967-70 років уряду із сепаратистами цього регіону загинуло близько мільйона людей. 

У січні цього року невідомі здійснили напад на декілька поліцейських дільниць у Нігерії і викрали велику кількість боєприпасів. Жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність. 

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