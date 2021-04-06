Озброєні невідомі підірвали адміністративну частину в'язниці, що дало змогу безперешкодно з неї вийти.

У Нігерії понад 1800 ув'язнених втекли з тюрми після нападу на неї озброєних реактивними гранатами і бомбами бойовиків.

На думку поліції, за нападом в місті Оверрі стоїть заборонена сепаратистська група "Корінні народи Біафри" (IPOB), але представник угрупування заперечує її причетність, пише Reuters.

"Центр утримання під вартою Оверрі в штаті Імо зазнав нападу з боку невідомих озброєних осіб, які насильно звільнили загалом 1844 ув'язнених", – повідомив представник нігерійської виправної служби.

Штурм в'язниці проходив близько 3-ї ранку. Зловмисники підірвали адміністративний блок в'язниці та увійшли на її територію.

Over 1,800 inmates escape a Nigerian prison after gunmen attack pic.twitter.com/zc6ohCA5CX — Nation Africa (@NationAfrica) April 6, 2021

Угрупування IPOB є прихильником незалежності регіону Біафра на південному сході Нігерії. Протягом війни 1967-70 років уряду із сепаратистами цього регіону загинуло близько мільйона людей.

У січні цього року невідомі здійснили напад на декілька поліцейських дільниць у Нігерії і викрали велику кількість боєприпасів. Жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність.