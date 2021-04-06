Лукашенко зібрався закрити посольства у країнах, які заморозили контакти з Білоруссю

Олександр Лукашенко зібрався закрити дипломатичні представництва у країнах, які заморозили контакти з Білоруссю.

Про це повідомляється на сайті Лукашенка.

"У ряді країн наш багаторічний досвід свідчить про те, що перспективи білоруської дипломатичної присутності там не проглядаються. То навіщо нам зберігати свої посольства, витрачати бюджетні кошти на їх утримання? До чого там повний штат дипломатів, що відповідають за напрямки, поставлені на паузу, м'яко кажучи? У таких випадках потрібно працювати на умовах взаємності, як це недавно було зроблено з Польщею і Литвою", - сказав Лукашенко.

За його словами, у випадку необхідності всі питання можна буде обговорювати на майданчиках міжнародних організацій в Нью-Йорку, Женеві чи Відні.

"Там є можливість говорити з усім світом і немає необхідності тримати політичних радників в країнах, які заморозили з нами контакти в силу своїх переконань чи ведуть проти нас деструктивну діяльність", - сказав Лукашенко.

Зараз Білорусь має 70 закордонних представництв у 58 країнах світу, в тому числі посольство у Києві та почесне консульство у Львові.

Нагадаємо, що Лукашенко є правителем Білорусі де-факто, але значна частина світову не визнає його легітимність як президента через фальсифікації на останніх виборах. Україна також відмовилась визнати президентські повноваження Лукашенка.