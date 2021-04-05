Поліція затримала в Дубаї жінок, якій вийшли зніматися оголеними на балкон апартаментів. Серед них - 11 українок, пише "BBC Україна" з посиланням на МЗС.
Інформація про затримання жінок з'явилася в твіттері поліції Дубая.
Проти затриманих порушили кримінальну справу, матеріали передано в прокуратуру.
"Поліція Дубая застерігає від неприйнятної поведінки, яке не відповідає цінностям та етиці еміратського суспільства", - йдеться в заяві поліції.
Покарання за подібну поведінку становить до шести місяців ув'язнення та штраф у розмірі 5 тисяч дірхамів (понад 1360 доларів).
"3 квітня поліція Дубаю затримала групу осіб у зв'язку із порушенням норм суспільної моралі. За попередньою інформацією, серед затриманих - одинадцять громадянок України", - повідомили в українському МЗС.
Українське консульство в Дубаї взаємодіє із місцевими правоохоронцями для забезпечення дотримання прав українок та з'ясування усіх обставин цієї справи.
Консул планує потрапити до затриманих 6 квітня.
Разом з українками затримали громадян інших держав, зокрема вісьмох росіянок, пишуть російські ЗМІ.