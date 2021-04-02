Из Киева в провинцию – какие ведомства собрались переводить в регионы
Из Киева в провинцию – какие ведомства собрались переводить в регионы
Байден і Зеленський провели телефонну розмову (оновлено)
Байден і Зеленський провели телефонну розмову (оновлено)
Лавров пригрозив "руйнуванням України" у разі загострення на Донбасі
Лавров пригрозив "руйнуванням України" у разі загострення на Донбасі
У Раді збирають підписи за скликання позачергової сесії для розгляду відставки Степанова
У Раді збирають підписи за скликання позачергової сесії для розгляду відставки Степанова
РНБО заблокувала активи "топ-десятки" української контрабанди
РНБО заблокувала активи "топ-десятки" української контрабанди
Кремль відреагував на обіцянку США підтримати Україну в разі ескалації агресії РФ
Кремль відреагував на обіцянку США підтримати Україну в разі ескалації агресії РФ
Nord Stream 2 AG заявив про військову загрозу для "Північного потоку-2"
Nord Stream 2 AG заявив про військову загрозу для "Північного потоку-2"
Якщо завтра – війна?
Якщо завтра – війна?
У двох областях України виявили "південноафриканський" штам COVID-19, - Степанов
У двох областях України виявили "південноафриканський" штам COVID-19, - Степанов
ГоловнаСвіт

Німеччина стежить за ситуацією на українсько-російському кордоні, - голова МЗС Німеччини

Німецька сторона також поділяє тверду позицію України щодо необхідності деескалації та підтвердження відданості режиму припинення вогню. 

Німеччина стежить за ситуацією на українсько-російському кордоні, - голова МЗС Німеччини
Фото: EPA/UPG

Німеччина пильно стежить за ситуацією на українсько-російському кордоні та поділяє тверду позицію України щодо необхідності деескалації та підтвердження відданості режиму припинення вогню. 

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас під час телефонної розмову з головою МЗС України Дмитром Кулебою.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, Дмитро Кулеба поінформував співрозмовника про спроби Росії зруйнувати процес мирного врегулювання та підірвати політико-дипломатичні зусилля Нормандського формату, закликав не допустити успіху цих спроб. 

Міністр висловив вдячність Німеччині за непохитну підтримку України та запевнив у цілковитій відданості України політико-дипломатичним шляхам деокупації українських земель, які наша держава напрацьовує спільно з Німеччиною та Францією в Нормандському форматі.

Нагадаємо, сьогодні Байден і Зеленський провели першу телефонну розмову на тлі ескалації бойових дій на сході України і нарощуванні Росією військової сили на кордонах. Президент США запевнив, що Штати не залишать Україну без підтримки.

Про те, що Росія зганяє військову техніку до українських кордонів, цього тижня у парламенті повідомив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Росія нарощує війська під виглядом підготовки до навчань "Захід-2021". Ворожі війська зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області. У той же день Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Така кваліфікація означає відкрите визнання того, що Україна перебуває в стані війни з Росією.

Вчора головне управління розвідки Міноборони заявило, що Росія готова до широкомасштабних провокацій, в тому числі до наступу вглиб території України. Після цього посли країн НАТО провели нараду у зв'язку з нарощуванням Росією військ біля українських кордонів. Вони також обговорювали нещодавню ескалацію в зоні бойових дій на сході України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також