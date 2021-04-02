Німеччина стежить за ситуацією на українсько-російському кордоні, - голова МЗС Німеччини

Німеччина пильно стежить за ситуацією на українсько-російському кордоні та поділяє тверду позицію України щодо необхідності деескалації та підтвердження відданості режиму припинення вогню.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас під час телефонної розмову з головою МЗС України Дмитром Кулебою.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, Дмитро Кулеба поінформував співрозмовника про спроби Росії зруйнувати процес мирного врегулювання та підірвати політико-дипломатичні зусилля Нормандського формату, закликав не допустити успіху цих спроб.

Міністр висловив вдячність Німеччині за непохитну підтримку України та запевнив у цілковитій відданості України політико-дипломатичним шляхам деокупації українських земель, які наша держава напрацьовує спільно з Німеччиною та Францією в Нормандському форматі.

Нагадаємо, сьогодні Байден і Зеленський провели першу телефонну розмову на тлі ескалації бойових дій на сході України і нарощуванні Росією військової сили на кордонах. Президент США запевнив, що Штати не залишать Україну без підтримки.

Про те, що Росія зганяє військову техніку до українських кордонів, цього тижня у парламенті повідомив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Росія нарощує війська під виглядом підготовки до навчань "Захід-2021". Ворожі війська зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області. У той же день Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Така кваліфікація означає відкрите визнання того, що Україна перебуває в стані війни з Росією.

Вчора головне управління розвідки Міноборони заявило, що Росія готова до широкомасштабних провокацій, в тому числі до наступу вглиб території України. Після цього посли країн НАТО провели нараду у зв'язку з нарощуванням Росією військ біля українських кордонів. Вони також обговорювали нещодавню ескалацію в зоні бойових дій на сході України.