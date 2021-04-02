​Поки Байден розмовляв із Зеленським, Путін зателефонував Лукашенку

Президент Росії Володимир Путін зателефонував Олександру Лукашенку і обговорив з ним "зовнішні загрози з західного напрямку".

Про це повідомляє близький до пресслужби Лукашенка Telegram-канал "Пул Первого".

Зазначається, що президенти говорили близько пів години і дійшли згоди, що "в інтересах обох країн - поступальний розвиток інтеграційних процесів і зміцнення багатопланової співпраці".

"Одна з головних тем: епідситуація. Акцент на вакцинацію населення і виробництво вакцин. Окремо обговорили ситуацію навколо Білорусі та зовнішні загрози, які досить конкретно останнім часом звучать із західного напрямку (зокрема з боку Польщі та США)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову на тлі ескалації бойових дій на сході України і нарощуванні Росією військової сили на кордонах. Президент США запевнив, що Штати не залишать Україну без підтримки.

Про те, що Росія зганяє військову техніку до українських кордонів, цього тижня у парламенті повідомив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Росія нарощує війська під виглядом підготовки до навчань "Захід-2021". Ворожі війська зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області. У той же день Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Така кваліфікація означає відкрите визнання того, що Україна перебуває в стані війни з Росією.

Вчора головне управління розвідки Міноборони заявило, що Росія готова до широкомасштабних провокацій, в тому числі до наступу вглиб території України. Після цього посли країн НАТО провели нараду у зв'язку з нарощуванням Росією військ біля українських кордонів. Вони також обговорювали нещодавню ескалацію в зоні бойових дій на сході України.