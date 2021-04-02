ФСБ Росії заявила, що затримала на Алтаї "агента українських націоналістів"

Федеральна служба безпеки Російської Федерації стверджує, що затримала в Алтайському краї РФ росіянина, який нібито за завданням "української націоналістичної організації" планував підірвати мечеть в Барнаулі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Місцевий житель 2000 року народження був прихильником української націоналістичної організації «Етнічне національне об'єднання» (ЕНО). Ця організація координує дій націоналістів з України, з Білорусії та Росії «при здійсненні акцій «прямої дії» щодо осіб неслов'янської зовнішності і органів державної влади». Свою пропаганду українські екстремісти, за інформацією ФСБ, проводять через Telegram, «ВКонтакте» і Instagram", - заявили в ФСБ.

Під час обшуків у затриманого нібито було вилучено вибухову речовину, інструкції з виготовлення саморобних вибухових пристроїв, екстремістську літературу, а також засоби комунікації, що містять фотоматеріали розвідки об'єктів злочинних посягань, передані ним українському куратору.

ФСБ стверджує, що чоловік намагався вступити в радикальну осередок і зв'язався з координатором. Той видав йому ряд завдань, першим з яких було скласти фотозвіт і - "провести розвідку на місцевості", в тому числі точок торгівлі, що належать "особам неслов'янської зовнішності". Після цього йому нібито дали вказівку вчинити підпал, підрив або інші дії, які залякають населення.

Зазначається, що затриманий зізнався, що планував підрив місцевої мечеті.

Нагадаємо, раніше ФСБ заявила про затримання 14 учасників "українського радикального руху" у двох містах.