Поїзд зійшов з рейок після зіткнення з вантажівкою.

У Тайвані в результаті сходження з рейок пасажирського потяга загинула 41 людина, поранення отримали близько 70. Це найбільша залізнична аварія на острові за чотири десятиліття, пише Reuters.

Оновлення. Спочатку повідомлялося про 36 жертв, потім їхня кількість зросла.

Причиною катастрофи назвали вантажівку, яка раптово з'їхала зі схилу і вдарилася в потяг.

Експрес з міста Тайбей до міста Тайдун перевозив туристів і людей, які поверталися в рідні місця напередодні вікенду. Загалом було 350 пасажирів, при цьому через переповненість чимало з них їхали стоячи.

Потяг зійшов з рейок у тунелі. Вагони від удару розірвало, декі з них настільки пом'яті, що рятувальникам складно дістатися до людей.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Госпіталізовано більше 40 осіб, близько 70 людей опинилися в пастці у понівечиних вагонах.

Нагадаємо, що у березні два пасажирські поїзди зіткнулися в провінції Сохаг у центральній частині Єгипту. Загинули понад 30 людей, постраждали понад 60. Зіткнення поїздів сталося після того, як "невстановлені особи" привели в дію стоп-кран в одному із них. Поїзд, який ішов попереду, зупинився, а інший врізався в нього.