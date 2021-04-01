Президент США Джо Байден знову спіткнувся, піднімаючись трапом на борт літака Air Force One.

Відеозапис оприлюднило видання The Hill на своїй сторінці в Twitter.

"Президент Байден сідає в літак Air Force One для вильоту в Піттсбург, штат Пенсільванія", - сказано в повідомленні.

На кадрах видно, як глава держави піднімається по трапу під дощем, тримаючи в руках парасольку. Майже наприкінці сходів американський президент знову оступається, але не падає.

President Biden boards Air Force One en route to Pittsburgh, Pennsylvania pic.twitter.com/LvBJQy37VD — The Hill (@thehill) March 31, 2021

Раніше в березні Байден тричі впав, піднімаючись трапом президентського літака для вильоту в Джорджію. У Білому домі заявили, що причиною падіння став сильний вітер.