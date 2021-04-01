Київ посилює карантин: проїзд у транспорті - лише за спецперепустками
Київ посилює карантин: проїзд у транспорті - лише за спецперепустками
Депутатка "Слуги народу" написала, що "треба звалювати" з України
Депутатка "Слуги народу" написала, що "треба звалювати" з України
Меркель і Макрон провели з Путіним спільну відеоконференцію
Меркель і Макрон провели з Путіним спільну відеоконференцію
Уряд підготував пропозиції щодо переносу центральних органів виконавчої влади з Києва до регіонів
Уряд підготував пропозиції щодо переносу центральних органів виконавчої влади з Києва до регіонів
Україна заборонила імпортувати з Росії пшеницю, олію, миючі засоби і папір
Україна заборонила імпортувати з Росії пшеницю, олію, миючі засоби і папір
​Тищенко на 87 ОВК звинуватив Шевченка в сепаратизмі і вимагав стати перед ним на коліна, - "ЧЕСНО"
​Тищенко на 87 ОВК звинуватив Шевченка в сепаратизмі і вимагав стати перед ним на коліна, - "ЧЕСНО"
​Пентагон відреагував на повідомлення про війська РФ на кордоні з Україною
​Пентагон відреагував на повідомлення про війська РФ на кордоні з Україною
На троих. Почему Путин, Макрон и Меркель договариваются без Украины
На троих. Почему Путин, Макрон и Меркель договариваются без Украины
Військова розвідка заявила про загрозу російського наступу вглиб території України
Військова розвідка заявила про загрозу російського наступу вглиб території України
ГоловнаСвіт

Байден знову спіткнувся на трапі президентського літака

Цього разу обійшлося без падіння.

Байден знову спіткнувся на трапі президентського літака
Фото: скрін відео

Президент США Джо Байден знову спіткнувся, піднімаючись трапом на борт літака Air Force One.

Відеозапис оприлюднило видання The Hill на своїй сторінці в Twitter.

"Президент Байден сідає в літак Air Force One для вильоту в Піттсбург, штат Пенсільванія", - сказано в повідомленні.

На кадрах видно, як глава держави піднімається по трапу під дощем, тримаючи в руках парасольку. Майже наприкінці сходів американський президент знову оступається, але не падає.

Раніше в березні Байден тричі впав, піднімаючись трапом президентського літака для вильоту в Джорджію. У Білому домі заявили, що причиною падіння став сильний вітер.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також