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Кулеба закликав ОБСЄ пильно стежити за діями Росії

Голова МЗС України провів зустріч із генеральною секретаркою ОБСЄ.

Кулеба закликав ОБСЄ пильно стежити за діями Росії
Дмитрий Кулеба
Фото: facebook/Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив ситуацію з безпекою на сході України і в окупованому Криму з генеральним секретарем Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Гельгою Шмід.

Про це Кулеба повідомив в Twitter.

"Обговорив з Генеральною секретаркою ОБСЄ систематичне загострення Росією безпекової ситуації на сході України та в Криму. Вітаю рішення про продовження мандату СММ і схвалення її бюджету, яке нині особливо важливе", - написав голова МЗС.

"ОБСЄ має пильно стежити за діями РФ", - додав він.

Нагадаємо, у середу, 31 березня, мандат спеціальної моніторингової місії ООБСЄ в Україні було подовжено на один рік - до 31 березня 2022 року.

30 березня, під час доповіді у парламенті, начальник Генерального штабу-головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України під виглядом підготовки до навчань "Захід-2021". Ворожі війська зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області. У той же день Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Така кваліфікація означає відкрите визнання того, що Україна перебуває в стані війни з Росією.

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