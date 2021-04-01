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​Пентагон відреагував на повідомлення про війська РФ на кордоні з Україною

Вашингтон обговорює з союзниками по НАТО свої побоювання з цього приводу.

​Пентагон відреагував на повідомлення про війська РФ на кордоні з Україною
Джон Кірбі
Фото: EPA/UPG

Пентагон прокоментував повідомленнях українських військових про скупчення російських військ на кордоні з Україною.

Про це на брифінгу заявив прессекретар Міноборони США Джон Кірбі, якого цитує офіційний сайт відомства.

"Ми стурбовані нещодавньою ескалацією російської агресії на сході України, в тому числі - порушеннями режиму припинення вогню з липня 2020 року", - наголосив  Кірбі, маючи на увазі обстріл 26 березня в районі селища Шуми під Торецькому на лінії розмежування.

Він зазначив, що Вашингтон обговорює з союзниками по НАТО свої побоювання з приводу цього зростання напруженості.

Кірбі нагадав також про телефонну розмову, яка відбулася 29 березня між помічником Джо Байдена з національної безпеки Джейком Салліваном і главою Офісу українського президента Андрієм Єрмаком. "Салліван підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету, територіальної цілісності і євроатлантичних устремлінь України в умовах триваючої агресії з боку Росії", -  наголосив прессекретар Міноборони США.

Своєю чергою, екскомандувач збройними силами США у Європі Бен Ходжес, який нині працює у дослідницькому центрі "Центр аналізу європейської політики" (CEPA), зазначив, що  перебування російських військ на кордоні з Україною не означає автоматично, що варто чекати нової операції від РФ, але це створює невизначеність і дестабілізує Україну.

У коментарі  "Голосу Америки" Ходжес назвав перебування військ РФ на кордоні частиною "типовими діями Кремля зі створення загрозливих сценаріїв". Він наголосив,  що загибель українських військових на Донбасі з моменту перемир’я зумовлює його недовіру до слів та дій РФ.

"Той факт, що на кордоні з Україною перебувають російські війська, і що вони не пішли звідти після оголошення, що вони підуть, не означає автоматично, що буде нова операція. Але це план, щоб cтворити невизначеність, дестабілізувати Україну і застосувати важелі впливу. І звісно, я б сказав, що дії Росії є випробуванням для адміністрації Байдена, це випробування для нового президента США", - зазначив екскомандувач збройними силами США у Європі.

Нагадаємо, 30 березня, під час доповіді у парламенті, начальник Генерального штабу-головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України під виглядом підготовки до навчань "Захід-2021". Ворожі війська зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

У той же день Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Така кваліфікація означає відкрите визнання того, що Україна перебуває в стані війни з Росією.

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