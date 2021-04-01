Google хоче до 1 вересня повернути співробітників в офіси

Компанія радить працівникам вакцінуватися, але не робить це обов'язковою умовою для повернення на робоче місце.

Компанія Google змінює свою політику щодо віддаленої роботи і хоче повернути співробітників до своїх офісів у США до 1 вересня.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що Google дозволить співробітникам працювати вдома більше 14 днів на рік за умови подання відповідної заявки. До тих пір початковий період повернення буде добровільним, оскільки департаменти відкриваються після карантину з обмеженими можливостями.

Компанія радить працівникам робити щеплення проти ковіду, але не робить це обов'язковою умовою для повернення на робоче місце.

Нагадаємо, у липні минулого року Google дозволив співробітникам ще рік працювати вдома через пандемію. Раніше в компанії повідомили, що Google виплатить по $1000 співробітникам, які погодяться працювати з дому. Гроші обіцяли виділити на купівлю техніки для роботи і офісних меблів.