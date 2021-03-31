В Молдові запровадили надзвичайний стан через COVID-19

Він, зокрема, передбачає, що в Молдові не можна проводити ніякі вибори. Крім того, уряд при цьому отримує більше повноважень.

На території Молдови до 30 травня введено надзвичайний стан через ситуацію з поширенням COVID-19.

Про це повідомляє NewsMaker.

Відповідне рішення ухвалив парламент країни на своєму засіданні 31 березня.

Надзвичайний стан діятиме 60 днів - з 1 квітня по 30 травня 2021 року. Він, зокрема, передбачає, що в Молдові не можна проводити ніякі вибори. Крім того, уряд при цьому отримує більше повноважень.

З пропозицією ввести надзвичайний стан напередодні виступив уряд Молдови. Тепер він має підготувати список обмежувальних заходів.

За словами виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Аурела Чоко, Нацкомісія громадського здоров'я збереться на засіданні 1 квітня.

До цього в країні діяв надзвичайний стан в галузі охорони здоров'я.

Нагадаємо, у Молдові на початку березня почали вакцинацію від коронавірусу. Як і в Україні, там використовується розробка AstraZeneca.