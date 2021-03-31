Єврокомісія оскаржила в суді ЄС суперечливу судову реформу в Польщі

В Брюсселі вважають, що польська влада зазіхнула на незалежність суддів.

Європейська комісія подала в Європейський суд юстиції позов проти Польщі про порушення прав суддів та принципу незалежності судової гілки влади у цій країні.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Комісія оскаржує закон про судоустрій від 20 грудня 2019 року, який набув чинності у лютому минулого року.

В Брюсселі вважають, що він підриває незалежність польських суддів та є несумісним з європейським законодавством.

Комісія попросила суд ЄС застосувати тимчасові запобіжні заходи, щоб обмежити шкоду, заподіяну незалежності судочинства та правовому порядку Євросоюзу.

Зокрема, Єврокомісія попросила зупинити дію положень закону, які надають дисциплінарній палаті Верховного суду Польщі право розглядати питання про зняття суддівської недоторканості, призупинити всі раніше прийняті рішення про зняття недоторканості та призупинити положення, які забороняють суддям застосовувати певні положення законодавства ЄС.

Нагадаємо, що Верховний суд Польщі попереджав, що проведення цієї судової реформи може спровокувати вихід Польщі з Європейського Союзу. Це обумовлено протиріччями в запропонованому законопроєкті і законодавстві ЄС.