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Помер один із ключових фігурантів Вотергейтського скандалу Гордон Лідді

Він керував проникненням у штаб-квартиру Демпартії, яке призвело до відставки Ніксона.

Помер один із ключових фігурантів Вотергейтського скандалу Гордон Лідді
Фото: wikipedia.org

У Сполучених Штатах помер один з ключових фігурантів Вотергейтського скандалу Гордон Лідді (G. Gordon Liddy).

Як повідомляє "Голос Америки", про смерть у вівторок повідомив його син Томас Лідді.

Колишнього агента ФБР і ветерана армії Лідді було визнано винним у змові, незаконному проникненні та незаконному прослуховуванні у зв'язку з його роллю в Вотергейтському скандалі, що призвів до відставки Річарда Ніксона.

Будучи представником адміністрації Ніксона, він керував операцією з проникненням у штаб-квартиру Національного комітету Демократичної партії в готелі "Вотергейт".

Лідді отримав 20 років ув'язнення, але 39-й президент США Джиммі Картер незабаром пом'якшив вирок.

Загалом Лідді провів у в'язниці чотири роки і чотири місяці.

Після звільнення він став популярним та часто провокаційним ведучим ток-шоу на радіо.

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