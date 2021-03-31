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Coursera вийшла на біржу, її оцінили в $4,3 млрд

Освітня онлайн-платформа продала 12% своїх акцій.

Coursera вийшла на біржу, її оцінили в $4,3 млрд
Фото: lpnu.ua

Освітня онлайн-платформа Coursera у вівторок, 30 березня, здійснила первинне розміщення акцій. Компанія продала 15,73 млн акцій (12,1% від загальної кількості) за ціною 33 долара, залучивши від інвесторів 519 млн доларів.

Про це пише Bloomberg.

Загалом компанію оцінили у 4,3 млрд доларів, але якщо андеррайтери випуску та працівники компанії скористаються своїми опціонами на придбання акцій, ця сума може збільшитися до 5,4 млрд доларів. Для порівняння: менше року назад, у липні, під час останнього раунду залучення інвестицій Coursera оцінювалася у 2,6 млрд доларів.

На фоні буму дистанційної освіти через пандемію Coursera стрімко збільшила виручку - до 294 млн доларів проти 184 млн у 2019 році. В той же час компанія поки що працює в мінус, і у 2020 році її збиток становив 67 млн доларів проти 47 млн доларів роком раніше.

Coursera з'явилася на світ в 2012 році. Її запустили професори факультету інформатики Стенфордського університету Дафна Коллер і Ендрю Ин.

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