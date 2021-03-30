"Ощадбанк" програв Росії апеляцію щодо активів в окупованому Криму

Апеляційний суд вирішив, що інвестиційний арбітраж не мав юрисдикції у справі про захоплення росіянами банківських активів "Ощадбанку" в Криму.

Апеляційний суд Парижа скасував рішення інвестиційного арбітражу у справі "Ощадбанк проти Росії", який у листопаді 2018 року зобов’язав Росію компенсувати Ощадбанку $1,3 млрд збитків, нанесених окупацією Криму.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Апеляційний суд вирішив, що цей арбітраж не мав юрисдикції щодо незаконно експропрійованих росіянами банківських активів "Ощадбанку" в Криму.

За даними IA Reporter, 26 листопада 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі ухвалив рішення задовольнити вимогу українського Ощадбанку щодо компенсації збитків, завданих внаслідок окупації Криму Російською Федерацією. Сума відшкодування мала становити 1,1 мільярда доларів США плюс відсотки.

Росія оскаржила це рішення у національному суді за місцем проведення арбітражу, тобто у Парижі.

30 березня апеляційний суд підтримав одну з претензій росіян, і на підставі цього скасував рішення арбітражного трибуналу. Проблемою стало те, що договір про захист інвестицій, в рамках якого позивалась українська сторона, поширюється на інвестиції в Україну з 1 січня 1992 року. "Ощадбанк" же почав функціонувати в Криму раніше, відразу після розпаду СРСР.

Надалі рішення апеляційного суду може бути оскаржене у французькому касаційному суді.

Про свою перемогу у справі вже заявив Мін’юст Росії. Разом з тим, за інформацією "ЄвроПравди", повідомлення Мін'юсту Росії містить дезінформацію. Зокрема, і джерела ЄП, і офіційні повідомлення про це рішення свідчать про неправдивість тези РФ про те, що це рішення нібито матиме прецедентне значення і в інших справах за участю українських інвесторів, які розглядаються арбітражами та державними судами в європейських юрисдикціях.

Нагадаємо, Ощадбанк був першою держкомпанією і першим українським банком, який виграв справу проти РФ щодо збитків, отриманих у результаті анексії Криму. 26 листопада 2018 року держбанк відсудив у Росії $1,3 млрд за кримські активи в Арбітражному трибуналі в Парижі.

У серпні 2019 Росія оскаржила рішення арбітражу і заявила, що Ощадбанк як частина колишнього Ощадбанку СРСР нічого не інвестував.