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Фонд держмайна продав Луцький спиртзавод за 108 млн гривень

Ціна підприємства під час аукціону виросла вп'ятеро.

Фонд держмайна продав Луцький спиртзавод за 108 млн гривень
Фото: prozorro.sale

Фонд державного майна у вівторок продав Луцький спиртзавод за 108,48 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба фонду, наголосивши, що тільки після оплати процес приватизації буде вважатися завершеним.

На аукціон з продажу майна Дубов’язівського спиртзаводу прийшли п'ять компаній. Під час торгів стартова ціна зросла більш ніж у п'ять разів – з 20,7 млн грн до 108,5 млн грн.

Переможцем стало ТОВ "АС Інвест Груп", кінцевими бенефіціарам якого в державному реєстрі вказано жителів Львова Володимира Щербика і Христину Копач, а також мешканку Волинської області Марію Драбенюк.

Новий власник зможе отримати, зокрема, виробничий корпус спиртового і горілчаного цехів, спиртосховище, склади тари і готової продукції.

Нагадаємо, що приватизація спиртзаводів в Україні почалася у 2020 році. Держава загалом збирається продати 41 спиртзавод держпідприємства "Укрспирт" та ще 37 спиртзаводів концерну "Укрспирт".

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