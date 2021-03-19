Колишній завод "Трансмаш" у Кривому Розі виставили на приватизацію

На аукціон виставлено один із наймасштабніших об'єктів малої приватизації.

Фонд державного майна виставив на приватизацію майно колишнього заводу "Трансмаш" на Коломойцівській вулиці у Кривому Розі.

Про це повідомила пресслужба Фонду.

"На аукціон виставлено один із наймасштабніших об'єктів малої приватизації. Об'єкт приватизації складається з будівель та споруд загальною площею 45 968,5 м². Інвестор отримає у власність головний корпус підприємства, склади, гаражі, зварювальну лабораторію та інші приміщення колишнього заводу", - йдеться в повідомленні.

Стартова ціна заводу - 75,6 млн гривень.

На "Трансмаші" раніше виготовляли залізничні вагони та ремонтували рухомий склад.

У 2020 році державне підприємство було ліквідоване, а його майно перейшло створеному під приватизацію структурному підрозділу ДП "Управління справами Фонду державного майна України".

Аукціон з продажу майна колишнього заводу "Трансмаш" відбудеться 7 квітня.