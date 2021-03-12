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Син Ахметова купив віллу у Швейцарії за 2 млрд гривень, - Лещенко

За даними Сергія Лещенка, вілла розташована в передмісті Женеви, у Везеназі.

Син Ахметова купив віллу у Швейцарії за 2 млрд гривень, - Лещенко
Фото: kyivpost.com

Родина українського бізнесмена Ріната Ахметова придбала у швейцарському кантоні Женева віллу за 2 мільярди гривень для сина Даміра Ахметова.

Про це заявив член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко на YouTube і на шпальтах видання "Kyiv Post".

За даними Лещенка, старший син Ахметова Дамір 7 грудня 2020 року придбав віллу в передмісті Женеви, у Везеназі.

Лещенко заявив, що "2 мільярди гривень - це гроші, які цей клан (Ахметова) вивів і цей клан мав би заплатити "Українській залізниці".

Він уточнив, що у 2020 році УЗ отримає збитки через те, що деякі олігархи "не сплачують справедливих тарифів за транспортування залізної руди, натомість акумулюють свої кошти за кордоном і купують за них нерухомість".

Нагадаємо, у січні минулого року стало відомо, що найбагатша людина України Рінат Ахметов купив віллу на Лазуровому узбережжі у Франції вартістю 200 млн євро.

У 2011 році Ахметов купив найдорожчу квартиру в Лондоні вартістю 137 млн фунтів.

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