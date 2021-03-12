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Японська компанія оголосила про початок виробництва вакцини AstraZeneca

Уряд країни вже домовився про покупку 120 млн доз, достатніх для імунізації 60 млн осіб.

Японська компанія оголосила про початок виробництва вакцини AstraZeneca
Фото: EPA/UPG

Японська компанія Daiichi Sankyo оголосила про початок виробництва вакцини проти коронавірусу  AstraZeneca.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пререліз компанії.

Зазначається, що компанія буде виготовляти вакцину в Японії, включаючи наповнення флаконів і упаковку, використовуючи об'ємний розчин, наданий AstraZeneca.

Основна частина препарату буде проводитися в Японії компаніями Daiichi Sankyo, JCR Pharma і іншими місцевими партнерами.

Японський уряд вже домовився про покупку 120 млн доз вакцини, достатніх для імунізації 60 млн осіб.

Нагадаємо, 11 березня стало відомо, що Данія припиняє на два тижні вакцинації від COVID-19 препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca. Про аналогічне рішення оголосили також в Норвегії, Ісландії та Австрії.

23 лютого Україна отримала 500 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca індійського виробництва. Через день в Україні стартувала кампанія з вакцинації.

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