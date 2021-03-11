На Донбасі поранено українського військового

Неподалік Новозванівки у Луганській області російські збройні формування здійснили прицільний обстріл українських позицій. Одного військовослужбовця ЗСУ було поранено.

Про це повідомляє пресцентр оперативно-тактичного угруповання “Північ”.

“Окупанти застосували по нашим воїнам автоматичні станкові гранатомети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пораненому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я задовільний.

“Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК. На місці події працюють представники військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України”, - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, від початку поточної доби російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції Збройних сил України із автоматичних станкових гранатометів неподалік населеного пункту Пищевик, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".