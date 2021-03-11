Дитяча косметика: формуємо стартовий набір

Приблизно в 3 роки дівчатка починають виявляти цікавість до косметики. Спочатку вони уважно спостерігають за тим, як мама робить макіяж, з особливим інтересом розглядають все, що розташовано на її туалетному столику. Потім переходять до активних дій. На першому етапі просто копіюють рухи мами. Наприклад, фарбують губи. Але спочатку це нешкідлива імітація, в якій бере участь уявний тюбик помади. Поступово дитина втрачає інтерес до простого копіювання і починає брати без дозволу мамину косметику.

Трудності зростання

Ситуація ускладнюється тим, що починається перший перехідною вік. Хочеться все робити самостійно, бракує незалежності, але прагнення не співпадають з реальними можливостями. Внутрішні протиріччя часто стають приводом для прояву упертості. Тому, скільки б ви не пояснювали, що помада призначена для дорослих і дітям їй користуватися не можна, ваші старання будуть даремними без практичних дій.

Заборони і тривалі нотації тільки посилять інтерес. У 3 роки формується почуття власності, тому для дівчинки важливо мати свою косметику, якій користуватиметься тільки вона. Цим прагненням не варто нехтувати. Дитячий магазин Панама пропонує різноманітну колекцію дитячої косметики. Вона виконана на водній основі і не містить агресивних компонентів. У 3 роки набір таких засобів має бути мінімальним, але у міру дорослішання він розширюється:

Стартовий варіант. Спочатку купуємо дитячий крем і гігієнічну помаду. Важливо в простій, доступній формі пояснити дитині, як і для чого вони застосовуються.

Розширюємо колекцію. Приблизно у 5 років косметичний набір доповнюється блиском для губ, лаком для нігтів на водній основі, палеткой тіней. Головною особливістю цієї продукції має бути відсутність підвищеної стійкості і можливість легкого змивання без застосування спеціальних засобів.

Парфюмерія. На думку психологів, якщо дитина не виявляє цікавості до ароматів, то не наслідує його їх пропонувати раніше 6-7 років. Але таке можливе тільки, коли батьки самі їх не використовують. Дерматологи вважають, що вже в 4 роки дівчинка може користуватися духами, які не містять спирту.

Психологи стверджують, що тільки до 7 років дитина здатна акуратно наносити косметичні засоби, оскільки у нього вже сформовані необхідні навички, уміння, а головне – є почуття міри. Хоча багато що залежить від рівня розвитку і міри підготовленості, яка формується на особистому прикладі батьків, а також на отриманій від них інформації.