Просування інтернет-магазинів у 2021 році: рекомендації від експертів Wezom

У сучасних реаліях без e-commerce уже нікуди. Однак велика конкуренція змушує дуже серйозно підходити до пропрацювання ресурсів. Якщо раніше досить було заповнити онлайн-каталоги товарами, написати тексти із кривими ключами, сьогодні такі методи ведення інтернет-магазинів уже марні. Необхідно грамотне SEO просування сайтів. Воно забезпечить видимість ресурсу в пошуковій системі, приплив трафіка й, отже, зростання продажів і прибутків.

Фахівці Wezom готові поділитися досвідом у розкручуванні інтернет-магазинів. Отже, поїхали.

Адаптація під смартфони

Цей тренд залишається на піку вже кілька років, і його не можна залишати без уваги. За інформацією Statcounter, на кінець 2020 року близько 56% користувачів з усього світу входять в Інтернет з мобільних пристроїв. Отже, адаптація магазину під смартфони необхідна. Через цей канал ви одержуєте більше трафіка на сайт, тому збільшуєте продажі.

Поліпшення швидкості завантаження сторінок

Цей фактор і раніше був значимим при ранжуванні, однак у 2021 році пріоритетність його зросла в рази.

Розробники Google представили перелік метрик Core Web Vitals, які цього року будуть основними при оцінці якості сайту і його зручності для відвідувачів:

● FID – швидкість реакції інтерактивних елементів (кнопок, лінків тощо) на дії користувачів. Гарним показником уважається менше 100 мілісекунд;

● LCP – швидкість, з якою відображається головний контент сторінки: картинки, тексти, відео. Оптимальним значенням уважається 2,5 секунди й менше;

● CLS – відсоток зсуву видимих елементів. Указує на візуальну стабільність сторінки. Ідеально, якщо показник становить 0-0,1.

Усе це перевіряється в сервісі Pagespeed Insights.

Безпека даних користувачів

Боротьба з інтернет-шахраями залишається важливою тенденцією. Новий алгоритм ранжування Гугла приділятиме увагу захисту даних користувачів. Щоб розкрутка інтернет магазину була ефективною, потрібно:

● установити протокол https;

● користуватися надійними паролями й логінами для входу в адмінку;

● застосовувати офіційні сервіси для онлайн-платежів.

При дотриманні цих вимог досягти гарних результатів у просуванні буде простіше.

Мікророзмітка й сніпет

Структурування даних полегшує пошуковим роботам розуміння вмісту сторінки й дозволяє формувати розширений сніпет, який привертає увагу інтернет-користувачів.

Додавання відеоконтенту

В умовах всесвітньої пандемії такий контент став одним із головних інструментів інтернет-магазинів. По відео відвідувачі можуть у деталях розглянути товар і швидше прийняти рішення щодо покупки. Якщо ви ще не використовуєте ролики для залучення покупців, прийшов час це зробити.

Висновки

Тренди змінюються постійно, тому їх потрібно відслідковувати. Тільки так вийде бути в темі й просувати свій магазин максимально ефективно. Користуйтеся досвідом експертів при розкручуванні сайту або замовляйте відразу послуги фахівців Wezom.