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На запорізьких мостах будівельні роботи ведуть цілодобово і одночасно на 8 об'єктах

Добудова запорізьких мостів включена до програми Президента "Велике будівництво".

На будівництві Автотранспортної магістралі через річку Дніпро у Запоріжжі, до складу якої входять два позакласних мостових переходи, задіяно 389 працівників генпідрядного та субпідрядних підприємств. Роботи ведуться цілодобово і одночасно на 8 об'єктах магістралі, повідомляє Служба автомобільних доріг у Запорізькій області.

Добудова запорізьких мостів включена до програми Президента "Велике будівництво", повністю об'єкт буде завершений у 2021 році.

На даний час роботи просуваються на балковому мосту (споруди №3, 4 та 5), на вантовому мосту (споруди №9 та 10), а також на залізничному шляхопроводі (по вул. Тюленіна, на під’їзді до мосту Преображенського) та з’їзді з вантового мосту.

"І, звичайно ж, у цілодобовому режимі мостобудівники працюють у колисці будівництва запорізьких мостів — на будівельному майданчику №1 в районі Кривої бухти", - зазначається у повідомленні.

На вантовому мосту мостобудівники за допомогою плавкрану LK-800 вже встановили дві тимчасові монтажні опори. На будмайданчику з боку о. Хортиця наразі накопичують металоконструкції прогонової будови споруди. Так само накопичення металоконструкцій прогонової будови споруди продовжується на з’їзді з вантового мосту.

На будмайданчику в районі Кривої бухти, де, як охрестили містяни, народжується запорізький міст, вже зібрано дві секції прогонової будови вантового мосту, які чекають на транспортування і монтаж. Мостобудівники наразі працюють над укрупненням третьої такої секції.

Нагадаємо, заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко раніше повідомив, що у рамках президентської програми у 2021 році буде повністю добудований Дарницький міст у Києві, роботи на якому були заморожені більше 10 років тому. Меморандум про його добудову у середу, 3 березня, був підписаний між Укравтодором і Укрзалізницею, на балансі якої перебуває Дарницький міст. Крім того, Тимошенко звернувся до керівництва КМДА з пропозицією віддати на баланс держави Подільсько-Воскресенський міст, адже Укравтодор зможе добудувати цей столичний довгобуд повністю за один будівельний сезон.

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