Нацбанк підвищив облікову ставку на пів відсотка

Національний банк України з 5 березня підвищує облікову ставку до 6,5%. На рівні 6% ставка перебувала з 12 червня 2020 року.

На сайті НБУ зазначається, що центробанк взяв до уваги прискорення інфляції на початку року, але вихід за межі цільового діапазону був очікуваним.

Зазначається також, що Нацбанк очікує прогресу України в переговорах з МВФ.

Фото: Facebook НБУ

"Співпраця з МВФ та іншими міжнародними партнерами важлива для фінансування бюджетних потреб і надання економіці додаткових стимулів для зростання. Завдяки цьому Україна також зможе підтримувати міжнародні резерви на рівні приблизно $30 млрд", - зазначає НБУ.

Головним ризиком для макрофінансової стабільності залишається посилення карантинних обмежень. При цьому в НБУ зазначили, що через повільні темпи вакцинації ризики посилення карантину цього року залишаються актуальними.

"Водночас швидке відновлення ділової активності, пожвавлення товарних ринків, відкладений ефект від масштабних стримувальних заходів, а також ймовірна реалізація відкладеного споживчого попиту створюють ризики прискорення світової інфляції. В таких умовах ймовірним є, зокрема, подальше посилення інфляційного тиску з боку країн - торговельних партнерів України", - зазначив НБУ.

Фото: НБУ

Нагадаємо, що з 31 січня минулого року облікова ставка в Україні знизилася з 13,5% до 11% річних. З 13 березня вона знизилася до 10%, з 24 квітня - до 8%. У червні НБУ знизив ставку до 6% річних, цей показник зберігався досі. У січні у НБУ повідомили, що готові підвищити облікову ставку.

Завідувач відділу грошових ринків Growford Institute Михайло Джус учора повідомив, що Нацбанк планує підняти облікову ставку всупереч рекомендаціям МВФ.

Облікова ставка - один із монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк України встановлює для банків та інших суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених і розміщених грошових коштів на відповідний період. О.с. є базовою процентною ставкою щодо інших процентних ставок Національного банку України. О.с. використовується Національним банком України одночасно як засіб реалізації грошово-кредитної політики та орієнтир ціни на гроші. Динаміка О.с. характеризує основні напрями змін грошово-кредитного регулювання.