Голова Укравтодору закликав ЄБРР розширювати партнерство для співфінансування "Великого будівництва"

На цей рік для ЄБРР пріоритетним напрямком у дорожній галузі в Україні є новий проєкт на загальну суму 450 млн євро.

Пріоритетом для Укравтодору на 2021 рік є залучення фінансування із зовнішніх ринків. Агентство вже почало роботу зі створення акціонерного товариства, яке матиме можливість формувати капітал шляхом випуску інфраструктурних облігацій.

На цьому під час зустрічі з директором ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне і заступником голови ЄБРР в Україні Марком Магелецьким наголосив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

За його словами, у 2020 році вперше за останні десять років Укравтодор перевиконав урядовий план, і в результаті сумарна вартість втілених проєктів МФО перевищила 5,5 млрд грн.

"Цього року будемо лише нарощувати темпи", – заявив Кубраков. При цьому він закликав ЄБРР до розширення партнерства для співфінансування нових проєктів в Україні.

Він зокрема звернув увагу на створення можливостей для кредитування обласних державних адміністрацій. «Наразі ми обговорюємо з ЄБРР умови щодо низки спільних інфраструктурних проєктів у низці областей», - розповів голова Укравтодору.

На цей рік для ЄБРР пріоритетним напрямком у дорожній галузі в Україні є новий проєкт на загальну суму 450 млн євро. Він передбачає реконструкцію дороги Київ — Одеса та будівництво Північної об’їзної Львова, а також системні реформи у дорожній галузі, наголосив Маттео Патроне.

Реформи у дорожній галузі — конкретна вимога кредитної угоди з ЄБРР. Йдеться про неможливість кредитних траншів без проведення Укравтодором заходів із вдосконалення системи закупівель, запровадження заходів з підвищення безпеки руху та розбудови інфраструктури для електротранспорту. Таким чином партнерство з ЄБРР стане гарантією якості та прозорості дорожніх проєктів.

Нагадаємо, раніше про створення фонду "Великого будівництва" розповів заступник голови Офісу Президента, координатор програми Президента «Велике будівництво» Кирило Тимошенко. За його словами, подібні фонди працюють у більшості розвинутих країн світу (бюро Build America, фонд Infrastructure Canada, Macquarie Korea Infrastructure Fund, Польський фонд розвитку) і забезпечують більш прозоре та ефективне управління інвестиційними проєктами країни.