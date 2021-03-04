У ДФС розповіли про результати боротьби з тіньовим алкоголем

Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник написав у своєму фейсбуку про перші результати операції «Спирт», яку держорган проводить у рамках запобіганню виготовленню та розповсюдженню контрафактного алкоголю.

«Фіскальна служба розпочала масштабну операцію «Спирт», яка має на меті ліквідувати тіньовий ринок алкогольної продукції. Наразі ми маємо одні з перших вагомих досягнень: з початку операції встановлено 118 інтернет-ресурсів, на яких здійснювалась незаконна реалізація лікеро-горілчаної продукції. Протягом подальших заходів діяльність 74 з них припинено. У судах розглядаються 12 клопотань про заборону доступу до майже 100 сайтів і закритих груп у соціальних мережах», - сказано в повідомленні.

Також в інформаційному пості від голови ДФС зазначено статистичні дані про кількість виявлених і закритих підприємств, які виготовляють безакцизний алкоголь.

«Припинена діяльність 12 тіньових підприємств виготовлення контрафактного алкоголю. Вилучено 162 тонни спирту та 117 тонн лікеро-горілчаної продукції», - вказано в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше була інформація про те, що новопризначений голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник змінив керівників регіональних підрозділів у 10 областях.