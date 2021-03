Рада розгляне питання про націоналізацію "Мотор Січі", - Арахамія

В Верховну Раду внесуть законопроєкт про націоналізацію заводу "Мотор Січ", заявив у середу глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі "Прямому".

"Цього тижня ми будемо подавати законопроєкт про націоналізацію “Мотор Січ”. Відомо, що наклали санкції проти китайських компаній. Це питання обороноздатності. Для того, щоб врегулювати правовий статус цієї компанії, яка є великим будівником двигунів для гвинтокрилів", – сказав Арахамія.

Нагадаємо, що 4 вересня 2020 року китайські інвестори "Мотор Січі" направили Міністерству юстиції України повідомлення про інвестиційну суперечку з вимогою про відшкодувати 3,5 мільярда доларів. На початку грудня китайська сторона направила звернення в міжнародний арбітраж згідно з угодою між Україною та Китаєм про заохочення і взаємний захист інвестицій.

Китайці ще в 2016 році домовилися з власником "Мотор Січі" Вячеславом Богуслаєвим про купівлю заводу, але угода не була завершена через втручання держави.

У липні 2017 року СБУ порушила кримінальне провадження про диверсію, а з квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ з метою збереження речових доказів акції "Мотор Січ" перебувають під арештом.

У січні 2021 року США внесли у "чорний список" китайську компанію Skyrizon, яка намагається придбати "Мотор Січ" разом з українським бізнесменом Олександром Ярославським.

Україна слідом ввела санкції проти Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. і її дочірніх компаній Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Skyrizon Aircraft Holdings Limited , а також Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. і трьох громадян Китаю, серед яких власник Skyrizon Ван Цзін і президент компанії Ду Тао.