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Кабмін затвердив Національну економічну стратегію до 2030 року

Уряд планує ввести Україну "до клубу розвинених та успішних держав".

Кабінет міністрів на засіданні в середу затвердив Національну економічну стратегію до 2030 року.

Про це повідомляється на сайті уряду.

"Національна економічна стратегія-2030 — це комплексний документ, який має привести Україну до клубу розвинених та успішних держав. Стратегія розроблена із залученням експертів, науковців, чиновників, народних депутатів. Це стане вагомим внеском у розвиток успішної, заможної європейської України", - сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

Документ визначає стратегічні кроки для розвитку промисловості, агросектору, видобутку, інфраструктури, транспорту, енергетичного сектору, інформаційно-комунікаційних технологій, креативних індустрій та сфери послуг. Також стратегія враховує важливі наскрізні напрямки — діджиталізацію, "зелений" курс, розвиток підприємництва та збалансований регіональний розвиток.

На основі національної економічної стратегії мають розробити проєкт рішення Уряду щодо формування економічної політики до 2030 року, затвердити пріоритети для програми дій Уряду на 2021-2023 роки та перелік пріоритетних законів на наступні три роки.

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