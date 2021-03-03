Аграрна розписка: що очікувати фермерам

Аграрні розписки – один із дієвих інструментів для полегшення діяльності сільськогосподарських виробників . Цього тижня законодавці розглянуть законопроєкт #2805-д про функціонування та обіг аграрних розписок. Тож як вплине ухвалення поправок на життя фермерів?

Фото: longreads.tni.org

Стрімкий і успішний розвиток будь-якого бізнесу неможливий без функціонування системи інвестицій та кредитування. Не виняток і аграрний бізнес.

Середні й особливо малі українські аграрії зазнають суттєвих проблем із доступом до кредитування. Багато з них не можуть задовольнити банківські вимоги до фінансової звітності, а також до застав. Відповідно, чи не єдиною доступною можливістю отримати кредитування є для них аграрні розписки.

Упродовж останніх п’яти років завдяки аграрним розпискам агросектор залучив понад 32 млрд грн. Крім цього, таким інструментом скористалося понад чотири тисячі агровиробників. Однією з переваг використання аграрної розписки є те, що кредитору не потрібно звертатися до суду у разі порушення домовленостей з боку фермера. Адже зобов’язання аграрія сплатити борг або віддати свій врожай за розпискою є безумовним. Достатньо лише затвердити цей документ у нотаріуса. Після чого можна буде звертатися до боржника, щоб примусово стягнути з нього кошти або врожай за невиконання домовленостей.

Однак ці показники могли б і повинні бути значно суттєвішими, про що свідчить досвід Бразилії, країни, де аграрні розписки отримали найбільш повний розвиток.

За оцінками виробників насіння, завдяки розпискам бразильські фермери отримали близько 20% всіх необхідних виробничих ресурсів, компанії-постачальники – 50%. Власне фермери вказують на іншу статистику – 30% фінансових потреб покривають банківські кредити, 70% – аграрні розписки. Аграрії, в першу чергу, розраховуються по розписці врожаєм, а якщо виникли проблеми – тоді грошима або іншими активами. Таким чином, товарні агророзписки є пріоритетнішими.

При цьому, що цікаво, згідно з бразильським законодавством, аграрна розписка є цінним папером. Водночас в Україні такого поки немає.

Щоб забезпечити подальший розвиток кредитування аграріїв за допомогою аграрних розписок, Верховна Рада розгляне цього тижня законопроєкт 2805-д. Це дозволить підвищити простоту в обігу, ефективність, надійність аграрних розписок, а також розширити сферу їхнього використання. Які нововведення у документі:

Визначення правової природи аграрної розписки як цінного паперу. Розширення кола суб'єктів, які мають право видавати аграрні розписки. Створення правових умов видачі багаторічних аграрних розписок, виконання за якими відбуватиметься частинами. Посилення гарантій прав кредиторів у разі примусового виконання.

Після ухвалення змін агровиробники зможуть значно скоротити часові та транспортні витрати, адже оформити аграрні розписки можна буде з дому або офісу.