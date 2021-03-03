Аграрна розписка: що очікувати фермерам

Стрімкий і успішний розвиток будь-якого бізнесу неможливий без функціонування системи інвестицій та кредитування. Не виняток і аграрний бізнес.
Середні й особливо малі українські аграрії зазнають суттєвих проблем із доступом до кредитування. Багато з них не можуть задовольнити банківські вимоги до фінансової звітності, а також до застав. Відповідно, чи не єдиною доступною можливістю отримати кредитування є для них аграрні розписки.
Упродовж останніх п’яти років завдяки аграрним розпискам агросектор залучив понад 32 млрд грн. Крім цього, таким інструментом скористалося понад чотири тисячі агровиробників. Однією з переваг використання аграрної розписки є те, що кредитору не потрібно звертатися до суду у разі порушення домовленостей з боку фермера. Адже зобов’язання аграрія сплатити борг або віддати свій врожай за розпискою є безумовним. Достатньо лише затвердити цей документ у нотаріуса. Після чого можна буде звертатися до боржника, щоб примусово стягнути з нього кошти або врожай за невиконання домовленостей.
Однак ці показники могли б і повинні бути значно суттєвішими, про що свідчить досвід Бразилії, країни, де аграрні розписки отримали найбільш повний розвиток.
За оцінками виробників насіння, завдяки розпискам бразильські фермери отримали близько 20% всіх необхідних виробничих ресурсів, компанії-постачальники – 50%. Власне фермери вказують на іншу статистику – 30% фінансових потреб покривають банківські кредити, 70% – аграрні розписки. Аграрії, в першу чергу, розраховуються по розписці врожаєм, а якщо виникли проблеми – тоді грошима або іншими активами. Таким чином, товарні агророзписки є пріоритетнішими.
При цьому, що цікаво, згідно з бразильським законодавством, аграрна розписка є цінним папером. Водночас в Україні такого поки немає.
Щоб забезпечити подальший розвиток кредитування аграріїв за допомогою аграрних розписок, Верховна Рада розгляне цього тижня законопроєкт 2805-д. Це дозволить підвищити простоту в обігу, ефективність, надійність аграрних розписок, а також розширити сферу їхнього використання. Які нововведення у документі:
- Визначення правової природи аграрної розписки як цінного паперу.
- Розширення кола суб'єктів, які мають право видавати аграрні розписки.
- Створення правових умов видачі багаторічних аграрних розписок, виконання за якими відбуватиметься частинами.
- Посилення гарантій прав кредиторів у разі примусового виконання.
Після ухвалення змін агровиробники зможуть значно скоротити часові та транспортні витрати, адже оформити аграрні розписки можна буде з дому або офісу.