Год после встречи в Нормандском формате

1. Украина делает все возможное, чтобы война на нашей земле прекратилась.

2. Люди, наши люди, такие же граждане Украины как все мы, которые оказались отрезанными от всей страны уже практически 7 лет назад, пережили так много страданий, что допустить этого в будущем просто нельзя. Поэтому курс на мир, который четко декларируется президентом Зеленским, нашей политической силой и всеми здравомыслящими людьми не имеет никакой альтернативы.

3. Наши бойцы, наши волонтеры заслуживают и уважения, и поддержки. Вот почему так важно найти для них место в новой невоенной созидательной архитектуре, разработке которой так много внимания уделяется президентской командой.

4. Страшно жить в прифронтовой зоне. Тем более жить нормальной жизнью. Но еще страшнее жить в серой зоне. Страшно, когда разрываются снаряды и человек не знает наступит ли завтра. Вот почему то длительное перемирие, которое есть сейчас, и за которое практически «ведет войну» украинская власть – это уже очень много. Очень много, но не достаточно. Мир. Широкомасштабный мир. Это задача номер 1. Глава государства ставит это во главу угла. Оспаривать это и невозможно, и глупо. Достижение мира – это процесс. Хочется, чтобы уже завтра. Но есть реалии. Игнорировать реалии – глупо. Но, мир должен наступить. И он обязательно наступит.

5. Мир наступит и родной Донбасс будет с нами. Украина будет со своими родными. Родным надо помогать. Поэтому дискуссия о том, нужна или нет Свободная Экономическая Зона на Донбассе – дискуссия ни о чем. Она критически необходима. Дискурс должен быть развернут в сторону как и в каком формате СЭЗ должна функционировать, а не оспаривать ее необходимость.

6. Нормандский формат – это один из путей к миру. Встречи, переговоры, телефонные звонки и дипломатия – это лучше, чем артиллерийская канонада. Молимся за мир в Украине!