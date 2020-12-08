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На Донбасі окупанти стягують артилерію і танки до передової, - розвідка

Окупанти проводять заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин.

На Донбасі окупанти стягують артилерію і танки до передової, - розвідка
Фото: Макс Левин

Командування незаконних збройних формувань РФ посилює заходи бойової підготовки артилерійських, танкових і мотострілецьких підрозділів окупаційних військ на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує нарощувати заходи бойової підготовки із залученням максимальної кількості особового складу артилерійських, танкових і мотострілецьких підрозділів. Зокрема, цього тижня на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях окупантами одночасно проводяться заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин, збори з командирами взводів та молодшим командним складом, збори з командирами бойових машин, а також показові інструкторсько-методичні заняття", - йдеться в повідомленні.

В Міноборони також зазначили, що противник посилює передові позиції 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК угруповання російських окупаційних військ коштом чергових артилерійських підрозділів і танків з порушенням Мінських домовленостей щодо відведення озброєння та військової техніки від лінії зіткнення.

Нагадаємо, за минулу добу, 7 грудня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Втрат і поранень серед ЗСУ не було.

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