Україна дізналася суперників по відбірному турніру на Чемпіонат світу-2022 (оновлено)
Україна дізналася суперників по відбірному турніру на Чемпіонат світу-2022 (оновлено)
Між людяністю і безпекою. Як в Україні ховають померлих від ковіду і що з цим не так
Між людяністю і безпекою. Як в Україні ховають померлих від ковіду і що з цим не так
Вибори мера у Кривому Розі: Екзит-поли показали суперечливі результати (оновлено)
Вибори мера у Кривому Розі: Екзит-поли показали суперечливі результати (оновлено)
У матчі Бундесліги форвард "Штутгарта" отримав жовту картку за зарахований знущальний гол
У матчі Бундесліги форвард "Штутгарта" отримав жовту картку за зарахований знущальний гол
Помер екснардеп Станіслав Березкін
Помер екснардеп Станіслав Березкін
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
ЗМІ назвали ім’я чоловіка, якого ФСБ застрелила на кордоні з Україною
ЗМІ назвали ім’я чоловіка, якого ФСБ застрелила на кордоні з Україною
ЗМІ опублікували розслідування про "армію Медведчука", яку очолює Кива
ЗМІ опублікували розслідування про "армію Медведчука", яку очолює Кива
ГоловнаСуспільствоПодії

​Екскерівника КП засудили до 4 років позбавлення волі без відбуття покарання за обвал гуртожитка в Чернігові

Його також зобов'язали виплатити по 50 тис. гривень моральної шкоди кожній з 33-х потерпілих родин. 

​Екскерівника КП засудили до 4 років позбавлення волі без відбуття покарання за обвал гуртожитка в Чернігові
Фото: Маргарита Тулуп

Чернігівський апеляційний суд визнав винним екскерівника КП "Новозаводське" В’ячеслава Ніколенка у службовій недбалості, внаслідок якої у 2016 році обвалився гуртожиток.

Про це повідомила прессекретарка суду Юлія Хоменко, передає "Укрінформ".

"Ніколаєнка засудили до 4 років позбавлення волі без відбуття покарання з іспитовим терміном 2 роки та призначили виплатити по 50 тисяч гривень моральної шкоди кожній з 33-х потерпілих родин. Також суд постановив стягнути з Ніколаєнка на користь держави близько 64 тис. грн процесуальних витрат на залучення експертів", - зазначила речниця.

В обласній прокуратурі зазначили, що таким рішенням апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора та скасував виправдувальний вирок Новозаводського районного суду Чернігова від 16 серпня 2019 року.

Обґрунтовуючи вимогу визнати Ніколаєнка винним, прокурор наголошував, що, обіймаючи посаду директора КП, яке обслуговує житловий фонд, маючи реальну можливість запланувати та організувати необхідні ремонтні роботи, посадовець не вжив необхідних заходів і таким чином не попередив обвал гуртожитку.

Вирок набрав законної сили.

Нагадаємо, обвал торцевої стіни гуртожитку по вул. Попудренка, 16 у Чернігові стався у грудні 2016 року. В результаті 25-річна дівчина загинула, сімох жителів госпіталізували з травмами, десятки родин втратили житло. Потерпілих розселили по інших гуртожитках, а аварійну будівлю взяли під арешт.

За фактом руйнування гуртожитку було відкрито кримінальне провадження. Збитки, завдані окремим громадянам та територіальній громаді Чернігова, були оцінені у 27 млн грн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також