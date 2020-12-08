​Екскерівника КП засудили до 4 років позбавлення волі без відбуття покарання за обвал гуртожитка в Чернігові

Його також зобов'язали виплатити по 50 тис. гривень моральної шкоди кожній з 33-х потерпілих родин.

Чернігівський апеляційний суд визнав винним екскерівника КП "Новозаводське" В’ячеслава Ніколенка у службовій недбалості, внаслідок якої у 2016 році обвалився гуртожиток.

Про це повідомила прессекретарка суду Юлія Хоменко, передає "Укрінформ".

"Ніколаєнка засудили до 4 років позбавлення волі без відбуття покарання з іспитовим терміном 2 роки та призначили виплатити по 50 тисяч гривень моральної шкоди кожній з 33-х потерпілих родин. Також суд постановив стягнути з Ніколаєнка на користь держави близько 64 тис. грн процесуальних витрат на залучення експертів", - зазначила речниця.

В обласній прокуратурі зазначили, що таким рішенням апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора та скасував виправдувальний вирок Новозаводського районного суду Чернігова від 16 серпня 2019 року.

Обґрунтовуючи вимогу визнати Ніколаєнка винним, прокурор наголошував, що, обіймаючи посаду директора КП, яке обслуговує житловий фонд, маючи реальну можливість запланувати та організувати необхідні ремонтні роботи, посадовець не вжив необхідних заходів і таким чином не попередив обвал гуртожитку.

Вирок набрав законної сили.

Нагадаємо, обвал торцевої стіни гуртожитку по вул. Попудренка, 16 у Чернігові стався у грудні 2016 року. В результаті 25-річна дівчина загинула, сімох жителів госпіталізували з травмами, десятки родин втратили житло. Потерпілих розселили по інших гуртожитках, а аварійну будівлю взяли під арешт.

За фактом руйнування гуртожитку було відкрито кримінальне провадження. Збитки, завдані окремим громадянам та територіальній громаді Чернігова, були оцінені у 27 млн грн.