"Укрзалізниця" на зимові свята призначила додаткові поїзди у Карпати

В уряді обіцяють, що в разі запровадження локдауну транспорт працюватиме.

"Укрзалізниця" на час зимових свят призначила три додаткові поїзди у популярних напрямках.

Пресслужба компанії інформує, що призначено курсування таких додаткових поїздів:

№143/144 Київ - Івано-Франківськ, Ворохта. Поїзд із Києва відправиться 25, 27 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10 січня. Зворотно поїзд відправлятиметься 26 та 28 грудня, а також 3, 5, 7 та 9 січня. 29 грудня поїзд курсуватиме тільки до Івано-Франківська.

№149/150 Полтава - Ворохта. Поїзд з Полтави відправлятиметься 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. В зворотному напрямку поїзд курсуватиме 25, 27, 29 та 31 грудня а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.

№129/130 Кременчук - Івано-Франківськ. Поїзд з Кременчука відправлятиметься 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. У зворотному напрямку поїзд курсуватиме 25, 27, 29 та 31 грудня а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.

Квитки на ці поїзди можна придбати у залізничних касах та онлайн.

"Укрзалізниця" до новорічних та різдвяних свят вже відновила курсування та призначила низку поїздів у популярних напрямках: Київ - Солотвино, Одеса - Львів (Ужгород)/Рахів, Ковель - Одеса, Маріуполь - Львів та Хмельницький - Лисичанськ.

Також на зимові свята "Укрзалізниця" призначила новий поїзд "Інтерсіті" Київ-Славське, маршрут якого пролягатиме через Львів. Він курсуватиме з 15 грудня по 17 січня.

Раніше повідомляли, що у разі запровадження локдауну транспорт працюватиме.