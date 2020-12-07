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Ryanair запустить напрямок Київ-Венеція з 30 березня

Польоти будуть виконуватися двічі в тиждень - по вівторках і суботах.

Ryanair запустить напрямок Київ-Венеція з 30 березня
Фото: EPA/UPG

Ірландський лоукостер Ryanair відкрив продажу квитків на маршрут Київ-Венеція з 30 березня 2021 року.

Як зазначається в системі бронювання авіакомпанії, польоти будуть виконуватися дочірнім підрозділом Malta Air в аеропорт Тревізо два рази в тиждень по вівторках і суботах, передає Інтерфакс-Україна.

Виліт з Венеції запланований в о 7:15 з прибуттям до Києва о 10:40. Зворотний виліт з Києва запланований на 11:15 з прибуттям до Венеції о 12:40.

Як повідомляли, в липні 2020 року Ryanair анонсувала 16 нових напрямків між Україною та Італією в рамках розкладу на зиму 2020 року і літо 2021 року.

На сьогоднішній день заявлена Ryanair маршрутна мережа з України в Італію включає 19 маршрутів, в тому числі шість з Києва - в Болонью, Катанію, Бергамо, Неаполь, Рим і Венецію, при цьому виконання цих рейсів відстрочено до весни 2021 року.

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