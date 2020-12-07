Помер екснардеп Станіслав Березкін

Йому був 61 рік.

Колишній народний депутат Станіслав Березкін помер у Києві 6 грудня. Йому був 61 рік.

Про це повідомила низка ЗМІ з посиланням на власні джерела.

За попередньою інформацією, у нього відірвався тромб.

Смерть Березкіна підтвердив підприємець, директор ФК "Зірка" Сергій Кашуба.

Станіслав Березкін - народний депутат VI, VII, VIII скликань. Народився 12 травня 1959 року в с. Високі Байраки Кропивницького району. 1998 року був обраний депутатом Кіровоградської обласної ради, був членом виконкому Кіровоградської міської ради.

У лютому 2011 року пройшов до Верховної Ради за списками Блоку Юлії Тимошенко. Потім перейшов до фракції Партії регіонів, і на наступних виборах був обраний вже від ПР.

21 лютого 2014 року вийшов зі складу фракції Партії регіонів. У Верховну Раду VIII скликання обраний як самовисуванець по мажоритарному виборчому округу №100 в Кіровоградській області.

Березкін займався бізнесом, мав звання "Заслужений працівник промисловості України". Також кавалер ордена князя Володимира II ступеня, нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України.

Березкін був одним з народних депутатів, які підписали подання до Конституційного Суду щодо відповідності Основному закону низки норм антикорупційного законодавства.

Нагадаємо, 18 травня Березкіну оголосили підозру в незаконному отриманні більш ніж 937 000 гривень компенсації за оренду житла в Києві. Згідно з даними слідства, він отримував компенсацію за проживання в готелі "Київ" із листопада 2014 по серпень 2019, хоча мав житло в столиці.

22 травня ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді застави, аналогічної сумі компенсації. 28 травня Березкін вніс заставу.

Березкіна також підозрюють у справі за фактом заволодіння $20 млн АТ "Ощадбанк".