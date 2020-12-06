14-річна дівчинка померла від ковіду в Кропивницькому

Це вже третя смерть від коронавірусу серед неповнолітніх на Кіровоградщині.

Від коронавірусної недуги померла 14-річна дівчина з Кропивницького. Станом на 6 грудня на Кіровоградщині на коронавірус захворіли ще 183 жителів області.

Про це інформує пресслужба обласної державної адміністрації.

Одужали від коронавірусу 19 жителів обласного центру та четверо людей з Новгородківського району.

За даними УНН, це вже третя смерть від коронавірусу серед неповнолітніх в області. Раніше померли 17-річна дівчина, яка хворіла на цукровий діабет, та 11-місячна дитина. Немовля померло через ускладнення менінгоенцифалітом.

З початку пандемії у Кіровоградській області виявили 6 254 випадків коронавірусу, 175 людей померли від спричинених хворобою ускладнень.

Кіровоградщина перебуває на останньому в Україні місці за кількістю захворілих на ковід.