Через ковід в Україні померло ще двоє військових

Померли військовослужбовці з Чернігівської та Хмельницької областей.

У Збройних Силах України зафіксовано 28 та 29 летальні випадки, спричинені захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Як повідомили у командуванні медичних сил ЗСУ, померли військовослужбовці з Чернігівської та Хмельницької областей.

Окрім того, за минулу добу у ЗСУ зареєстровано 184 нових випадки захворювання на коронавірус.

З них у заклади охорони госпіталізовано 26 осіб. Загалом на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 158 осіб.

Станом 5 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє – 3168 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 7878 осіб.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 465 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 75 осіб.

Нагадаємо, 3 грудня у Збройних Силах України зафіксували 27 випадок смерті від коронавірусу – помер військовий з Одеси.