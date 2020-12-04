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В Кабміні розповіли, які карантинні обмеження можуть запровадити у січні

Це будуть заходи, які не будуть впливати на економіку, але дозволять зробити передих для медичної системи.

В Кабміні розповіли, які карантинні обмеження можуть запровадити у січні
Фото: telegram.org@nemchinovoleh

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов озвучив деякі деталі жорстких карантинних обмежень які, ймовірно, будуть запроваджені у січні.

Про це повідомляє "Укрінформ".

За словами міністра, пропозиції щодо карантину у січні Міністерство охорони здоров'я може представити на черговому засіданні уряду, яке відбудеться наступного тижня. Карантин, швидше за все, оголосять після 2 січня.

"Це однозначно будуть заходи, які, з одного боку, не будуть впливати на економіку, з іншого - дозволять зробити передих для медичної системи", - сказав Немчінов.

Він додав, що, у січні не працюватимуть навчальні заклади, також буде обмежена діяльність закладів, які пов'язані з розважальною діяльністю.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що локдаун в Україні запровадять у будь-якому разі.

Як повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, на ухвалення рішення про локдаун будуть впливати ряд факторів: показники заповнення лікарень, кількість тестувань, кількість тих, хто захворів, ефективність локдауну вихідного дня.

За словами голови МОЗ Максима Степанова, проєкт рішення про локдаун "ще навіть не готували". Про оголошення загальнонаціонального карантину повідомлять за 7-10 днів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рекомендував прем'єр-міністру не оголошувати локдаун в грудні, бо вірить і сподівається, "що наразі він нам не потрібен".

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