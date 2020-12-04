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Уряд України не планує вводити локдаун у грудні

За словами Степанова, запроваджувати локдаун у грудні нема потреби, адже наша медична система витримує.

Уряд України не планує вводити локдаун у грудні
Фото: Макс Требухов

Кабмін не планує запроваджувати жорсткий локдаун у грудні, однак пропонує зробити це в січні.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, повідомляє "Новое время".

За його словами, МОЗ пропонує запровадити жорсткий карантин на початку січня.

"Ми пропонуємо і будемо пропонувати це уряду України, скажімо так, плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня", - сказав Степанов.

Міністр зазначив, що для максимального ефекту тривати такий карантин повинен протягом трьох тижнів.

Степанов додав, що з січня і протягом лютого в Україні очікується пік захворюваності на грип.

"Саме тому, до цього періоду треба підійти з мінімальними цифрами захворюваності на COVID", - зауважив глава МОЗ.

За його словами, запроваджувати локдаун у грудні нема потреби, адже наша медична система витримує.

Оновлення. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду повідомив, що є чіткий план щодо посилення обмежень. Уряд слідкує за досвідом інших країн. 

"Ми чітко розуміємо потреби і застереження регіонів. У грудні ми не плануємо посилювати карантинні заходи. Можемо прогнозувати, що медична система витримає. Якщо буде погіршення ситуації, ми можемо підняти це питання на початку січня. Транспорт буде працювати", - додав Шмигаль. 

Конкретні пропозиції щодо обмежень у січні Шмигаль пообіцяв озвучити на засіданні 9 грудня. 

Нагадаємо, 1 грудня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що локдаун в Україні запровадять у будь-якому разі. Єдине питання, коли він буде вводитися: або в грудні, або з 2 січня.

За введення локдауну виступив і Степанов. 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що варіант локдауну не можна скасовувати, "вірогідність його велика". На це будуть впливати показники заповнення лікарень, кількість тестувань, кількість тих, хто захворів, і ефективність локдауну вихідного дня.

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