Карантин вихідного дня вплинув на поширення COVID-19, але його недостатньо для стабілізації ситуації, - КШЕ

Фахівці Київської школи економіки вважають, що карантин вихідного дня вплинув на поширення COVID-19 в Україні, але його недостатньо для стабілізації ситуації.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Україна за показниками захворюваності рухається вгору до країн Європи з найбільшим поширенням COVID-19, це - Польща, Бельгія, Чехія, Румунія, Україна. Наша країна наразі єдина, яка поки що продовжує тренд зростання захворюваності", - сказав керівник ключових проектів Юрій Ганіченко на щотижневій презентації аналізу KШE.

За його словами, розглядалася можливість, що карантин вихідного дня може спрацювати як повний локдаун, однак на практиці реалізувався "жовтий" сценарій, коли в будні ситуація справді погіршується.

""Жовтий" сценарій означає, що карантин вихідного дня вплинув, але його недостатньо для стабілізації. Якби карантин вихідного дня тривав і далі, то ми мали б пікове навантаження (на систему охорони здоров'я - ред.) у 20 тис. випадків вже десь у січні", - сказав він.

Керівник Центру економіки охорони здоров'я KШE, екс-заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк сказав, що карантин вихідного дня є яскравим прикладом, як не потрібно проводити політику щодо карантину.

"По-перше, не було жодних доказів або обґрунтування гіпотез, чому карантин вихідного дня має спрацювати. Є певний вплив на зростання захворюваності, але самого зростання карантин вихідного дня не зупинив, ефекту не дав", - констатував він.

Ковтонюк наголосив, що практика запровадження локдаунів у Європі показала: для стабілізації ситуації необхідно чотири тижні, для зниження захворюваності - шість тижнів.

"Карантин вихідного дня, який діяв три тижні, не міг поліпшити ситуацію ні з госпіталізацією, ні з захворюваністю", - сказав він.

Ковтонюк підтвердив висновок KШE щодо того, що колапсу медичної системи може запобігти лише негайне введення повного локдуану.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що локдаун в Україні буде 100%. На сьогодні тривають обговорення, коли саме його вводити - у грудні або з 2 січня.

Також повідомлялося, що уряд не буде продовжувати карантин вихідного дня, а попередні результати цих обмежень стануть відомі вже цього тижня. Раніше голова МОЗ заявив, що карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту.