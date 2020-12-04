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У ЗСУ зафіксували 183 нових випадки коронавірусу

Всього в армії на COVID-19 хворіє 3235 людей.

У ЗСУ зафіксували 183 нових випадки коронавірусу
Фото: EPA/UPG

У Збройних Силах України минулої доби зафіксували 183 нових випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Командування Медичних Сил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано 183 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у заклади охорони госпіталізовано 11 осіб", - йдеться в повідомленні.

Всього в армії на COVID-19 хворіє 3235 людей.

Всього за час пандемії одужало –  7627 осіб, летальних випадків – 27.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 431 особа.  Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 58 осіб.

Нагадаємо, за 3 грудня в Україні виявили 15 131 новий випадок захворювання коронавірусом. З них хворобу підтвердили у 681 медика і 649 дітей. Також зафіксовано 235 летальних випадків, одужали 13 383 людини. Загальна кількість померлих - 13 195, захворілих - 787 891, одужалих - 397 809.

Учора Максим Степанов повідомив, що в Україні не планують проводити загальне тестування населення на коронавірус. Втім Міністерство охорони здоров’я має на меті збільшити кількість щоденних тестів.

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