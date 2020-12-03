У Києві за добу від ковіду померли 30 людей, 512 одужали

У столиці виявили ще 1 364 хворих на коронавірус.

Протягом минулої доби, 2 грудня, у Києві зафіксували 30 пов’язаних з коронавірусною недугою смертей. Усього коронавірус забрав життя 1369 киян.

Про це у телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За минулу добу в столиці виявили ще 1364 хворих на коронавірус.

Захворіли 785 жінок віком від 18 до 89 років, 460 чоловіків віком від 18 до 91 року, 63 дівчинки від 1 місяця до 17 років та 56 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Захворіли, зокрема, 40 медиків. До лікарень госпіталізували 76 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському (354), у Подільському (146) і Дарницькому (142) районах.

Одужали за минулу добу 512 людей. Усього коронавірус подолали 24 275 мешканців Києва.

Від початку пандемії у Києві виявили 75 376 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Нагадаємо, що в Україні другий день поспіль від ковіду одужали більше людей, ніж захворіли. За минулу добу виявили 14 496 нових випадків хвороби, одужали 15 372 людини.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1 364), Запорізькій (1 060), Одеській (935), Київській (924) і Харківській (906) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло вже 772 760 осіб, одужало 384 426, померло 12 960.