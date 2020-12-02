ОАЕ передали Україні 100 тисяч експрес-тестів на коронавірус

Отримані тести та маски передадуть до Центру громадського здоров’я МОЗ України, який і розподілятиме їх по регіонах.

Україна у якості медичної допомоги отримала від уряду Об’єднаних арабських еміратів 100 тис. наборів для експрес-тестування на COVID-19 та 200 тис. захисних масок, повідомляє пресслужба МЗС України.

Про це йшлося під час зустрічі заступника керівника Офісу Президента України Юлії Соколовської з дружиною Посла Об’єднаних Арабських Еміратів пані Аль-Каабі.

За словами Соколовської, отримані тести та маски передадуть до Центру громадського здоров’я МОЗ України, який і розподілятиме їх по регіонах.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України працює над проєктом тотального тестування населення на коронавірус. В пріоритеті урядовців - Київ і область, обласні центри і великі міста з населенням понад 100 тисяч осіб.