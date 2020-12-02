На боротьбу з COVID-19 у бюджеті передбачили 16 млрд грн, - Шмигаль

У НСЗУ вважають, що цих коштів украй недостатньо.

Для Національної служби здоров’я на боротьбу з COVID-19 у держбюджеті-2021 передбачено 16 млрд гривень.

Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль.

"Тобто, лікарні будуть забезпечені всім необхідним. І киснем, і ліками, і засобами індивідуального захисту. Ще 2,6 млрд грн передбачено на вакцинацію від коронавірусу", - пояснив він.

Шмигаль додав, що уряд також веде переговори з міжнародними партнерами для отримання додаткового фінансування, щоб купити більші об’єми вакцини.

У Національній службі здоров'я України вважають, що виділених на лікування ковідних пацієнтів коштів недостатньо.

"У запропонованому бюджеті на 123 млрд на лікування пацієнтів з COVID-19 на весь рік передбачено лише 14,5 млрд грн. Зважаючи на динаміку захворюваності і зростання навантаженості на систему, вже у другому кварталі нам доведеться в десять разів зменшити видатки на лікування пацієнтів з COVID-19. І відмовитися від доплат лікарям за роботу з такими пацієнтами", - зазначили в НСЗУ.

Загалом на Програму медичних гарантій 2021 мають намір виділити 123 млрд грн. У НСЗУ запевняють, що ця кількість коштів також не дозволить виділити доплати за досягнення індикаторів якості для первинної та екстреної допомоги.

"Це якраз про зміни на краще, які має відчути пацієнт: сімейні лікарі краще надають допомогу, екстренка швидко везе пацієнта саме туди, де його можуть врятувати. Також НСЗУ доведеться зменшити кількість послуг з ранньої діагностики раку, які держава оплатить пацієнтам. А онкологічні захворювання - серед лідерів в причинах смертності в Україні", - додали у відомстві.

У середині листопада повідомляли, що НСЗУ не вистачає 5,6 млрд грн на оплату медзакладам, які лікують пацієнтів із COVID-19.